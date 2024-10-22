Появились подробности о пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе

Shot: четыре человека пострадали при посадке вертолета в Нижегородской области

При жесткой посадке вертолета санавиации в Нижегородской области пострадали четыре человека. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, пациентка Мирасож С.Г., которую перевозил борт, получила травму бедра, врач Лавренов И.А. — сотрясение мозга и травму ноги, фельдшер Федорова Е.Ю. — ушиб грудной клетки, старший пилот Виктор Гусаров — закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушибленную рану уха, а также переломы бедра и ключицы. Второй пилот не пострадал.

Как выяснил канал, предварительно, причиной происшествия стала неисправность одного из двигателей воздушного судна. Экипаж некоторое время кружил над лесом, но смог посадить вертолет. Первыми борт, завалившийся на бок, заметили проезжавшие мимо пожарные, которые и вызвали помощь.

О жесткой посадке вертолета в Нижегородской области стало известно днем 22 октября. Как сообщили в Национальной службе санитарной авиации, воздушное судно совершило жесткую посадку в лесной зоне из-за «проблем технического характера».

Ранее в Якутии совершил аварийную посадку самолет Ан-3. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира, одного из которых спасти не удалось. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварии стала потеря тяги и последующий отказ двигателя.