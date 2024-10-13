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07:01, 13 октября 2024Россия

Самолет в Якутии совершил аварийную посадку. Погиб один пассажир

МЧС заявило о гибели пассажира при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Фото: Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

На борту самолета были пять человек

Воздушное судно совершило посадку в 1,5 километре от аэродрома Олекминска. В готовности находятся пять спасателей и вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС России.

На борту самолета находилось пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира. В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб

МЧС Якутии

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварии стала потеря тяги и последующий отказ двигателя одномоторного самолета.

После аварийной посадки Ан-3 возбудили уголовное дело

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса России (УК РФ) — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

5
человек

находились на борту Ан-3

Самолет принадлежит авиакомпании «Борус», он выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. Ан-3 — версия грузопассажирского самолета Ан-2, более известного как «Кукурузник». Самолет оснащен турбовинтовым двигателем ТВД-20, строился мелкими партиями в Омске с 2000 по 2009 годы.

Ранее самолет разбился в Калмыкии

Военно-учебный самолет Як-130 упал в Калмыкии 10 октября. По данным Telegram-канала «112», борт разбился у Элисты — столицы республики. Падение произошло в 40 километрах от города.

Пилот судна успел катапультироваться, его госпитализировали. Предварительной причиной крушения самолета назвали отказ техники. Позже сведения о падении военного самолета подтвердили в прокуратуре региона. По факту случившегося начали проверку.

В Подмосковье потерпел крушение уникальный самолет

9 сентября судно «Алекс-251» упало сразу после взлета. Это произошло в районе Ватулино подмосковной Рузы. На борту находились два человека, они не выжили. Самолет-амфибия рухнул в кукурузное поле во время тестового полета после ремонта.

За штурвалом «Алекса-251» был опытный летчик-испытатель 1-го класса, которого уволили после того, как он совершил трюк на авиалайнере. Александр Иванов сделал «бочку», перевернув SSJ100, который он тестировал, вверх дном в воздухе.

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Кроме Иванова на борту «Алекс-251» находился 67-летний создатель этого самолета-амфибии — Алексей Танцырев. Об этом сообщила его супруга.

Воздушное судно могло выполнять полеты на расстояние в 2100 километров, что равнозначно трем полетам от Москвы до Санкт-Петербурга. Самолет сконструировали по принципу высокоплана. В салоне моли разместиться один пилот и пять пассажиров. Кроме того, было предусмотрено наличие спасательных парашютов.

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      Марина Совина
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