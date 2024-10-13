Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

МЧС России: один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Там заявили, что на борту находились три члена экипажа и два пассажира. Самолет Ан-3 принадлежит авиакомпании «Борус».

По данным Telegram-канала «База», борт совершал взлет из аэропорта города Олемкинск. Однако, во время взлета у него произошел отказ двигателя, в результате чего он упал недалеко от аэропорта.

Ранее в Калмыкии разбился военно-учебный самолет Як-130. Пилот Як-130 успел катапультироваться, его госпитализировали. Предварительной причиной крушения самолета назван отказ техники.