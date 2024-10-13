Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:55, 13 октября 2024Россия

Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

МЧС России: один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

Фото: РИА Новости

Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Там заявили, что на борту находились три члена экипажа и два пассажира. Самолет Ан-3 принадлежит авиакомпании «Борус».

По данным Telegram-канала «База», борт совершал взлет из аэропорта города Олемкинск. Однако, во время взлета у него произошел отказ двигателя, в результате чего он упал недалеко от аэропорта.

Ранее в Калмыкии разбился военно-учебный самолет Як-130. Пилот Як-130 успел катапультироваться, его госпитализировали. Предварительной причиной крушения самолета назван отказ техники.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Испанский стыд». Захарова прокомментировала видео МИД Испании ко Дню нации с кадрами из Москвы

      Один пассажир погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

      В США указали на значительную поддержку избирателями риторики Трампа по Украине

      В МИД Венгрии прокомментировали попытку покушения на премьер-министра

      В Германии призвали изменить стратегию по Украине

      На Украине назвали две причины облав на призывников в ресторанах и ночных клубах

      Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России

      Харрис раскритиковала Трампа из-за медицинских обследований

      Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

      IT-эксперт допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше