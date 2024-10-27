Стали известны имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале опубликовал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе региона.
На борту находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких.
По словам Курдюмова, вертолетом управлял опытный летчик, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации». Он назвал смерть пилота невосполнимой потерей.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области и гибели четырех человек. О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 26 октября.