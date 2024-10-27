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06:01, 27 октября 2024Россия

Стали известны имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

В правительстве Кировской области назвали имена погибших при крушении вертолета

Фото: МЧС России

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале опубликовал имена погибших при крушении санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе региона.

На борту находились четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, а также фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких.

По словам Курдюмова, вертолетом управлял опытный летчик, который «стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации». Он назвал смерть пилота невосполнимой потерей.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения санитарного вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области и гибели четырех человек. О жесткой посадке вертолета стало известно вечером 26 октября.

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      Марина Совина
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