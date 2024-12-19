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07:17, 19 декабря 2024Россия

Появились подробности о пропавшем с радаров Ан-2 на Камчатке

Пропавший с радаров грузовой самолет Ан-2 на Камчатке мог приземлиться в Ключах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Грузовой самолет Ан-2, который пропал с радаров в Камчатском крае, мог приземлиться возле поселка Ключи. Такие подробности приводит Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, аварийный сигнал сработал в 80 километрах от населенного пункта на высоте 700 метров. Пропавший с радаров самолет, по предварительной информации, принадлежит авиакомпании «Фаир Авиа». Следственный комитет уже начал проверку, не было ли зафиксировано у компании нарушений правил безопасности.

В Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России сообщили ТАСС, что на борту грузового самолета находились три человека. Об их судьбе пока ничего не известно.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Поисковая операция уже началась.

ЖЗЛ
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