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14:03, 19 декабря 2024Россия

В России оценили шансы Запада в предложенной Путиным дуэли

Депутат Красов: Запад не пойдет на предложенную Путиным дуэль
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У Запада нет шансов выиграть дуэль с Россией, предложенную президентом Владимиром Путиным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он объяснил, что ни у одной страны нет систем, способных остановить российскую ракету «Орешник».

«Запад не пойдет на эту дуэль, потому что он ее проиграет, — сказал Красов. — Политики могут говорить, что у них существуют системы противовоздушной (ПВО), противоракетной обороны (ПРО), способные остановить "Орешник", но все это хорошо в теории, на практике таких систем нет».

Депутат напомнил, что пусковые установки российской ракеты находятся за две тысячи километров от линии боевого соприкосновения. При этом «Орешник» уязвимее всего тогда, когда только вылетает из шахты. После этого остановить его, по словам Красова, невозможно.

«Когда разгонные блоки отработали, боеголовка отделилась — это все, ищи ветра в поле. С такой скоростью не справится ни одна система ПВО, как бы ни тешили себя надеждами западные страны», — заключил политик.

Ранее Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву. Он предложил поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) в любом месте, а Россия запустит туда ракету.

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