Россиянам дали совет по размещению денег в банках под Новый год

Финансист Валишвили порекомендовала изучить новогодние вклады перед открытием

Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, чтобы привлечь больше новых средств. Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Она указала, что с большой долей вероятности Центробанк будет повышать ключевую ставку, при этом в течение 2025 года она вряд ли намного снизится. Это позволяет принять одно из выгодных предложений банков — у некоторых организаций ставки поднялись до 25 процентов годовых.

Валишвили посоветовала изучить информацию о средних ставках по депозитам в целях проверки на сайте Банка России, а также то, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем в список системообразующих.

Финансист отметила, что лучше всего сочетать накопительный счет и банковский вклад, поскольку в таком случае человек может оперативно распоряжаться денежными средствами и при этом получать максимальную доходность. Эксперт допустила, что в конце декабря следует предпочесть накопительный счет — если в следующем месяце ставки по вкладам увеличатся, можно будет перевести туда полученный доход без потерь.

Ранее стало известно, что совет директоров Центробанка соберется на очередное заседание 20 декабря, где будет решаться вопрос о ключевой ставке. Сейчас она составляет 21 процент. Эксперты полагают, что ставку поднимут до 23 процентов.