Эволюцию наблюдали в реальном времени

Nature Communications: эволюцию ящериц наблюдали в реальном времени

Ученые из исследовательских учреждений в Южной Флориде впервые зафиксировали взаимодействие двух видов ящериц Карибского бассейна — кубинского бурого анолиса (Anolis sagrei) и пуэрториканского хохлатого анолиса (Anolis cristatellus). Исследование, которое позволило наблюдать эволюционные изменения в реальном времени, опубликовано в журнале Nature Communications.

Ящерицы рода Anolis, эволюционно разошедшиеся 40-60 миллионов лет назад, занимают схожие экологические ниши. Когда в 2018 году в среду обитания бурых анолисов внезапно вторгся хохлатый анолис, началась конкуренция за ресурсы. Это привело к изменению поведения и физического облика обоих видов, что стало примером естественного отбора, способствующего разделению экологических ниш.

Ученые провели длительное наблюдение за обеими популяциями до и после появления хохлатого анолиса. Ученые анализировали рацион ящериц, их положение на листве и лесной подстилке, а также измеряли высоту насеста — расстояние от земли, на котором находилась ящерица. Было зафиксировано более 1000 наблюдений, что позволило получить подробные данные о влиянии конкуренции на поведение и морфологию.

Результаты показали, что бурые анолисы, столкнувшись с новым конкурентом, адаптировались к жизни ближе к земле, при этом у них стали развиваться более длинные ноги, способствующие быстрому передвижению. Хохлатые анолисы, в свою очередь, обосновались на растительности выше уровня земли, избегая прямой конкуренции. У бурых анолисов с более длинными ногами была отмечена повышенная выживаемость, что демонстрирует действие естественного отбора.

Эти изменения согласуются с ранее наблюдаемыми долгосрочными моделями адаптации в природе. Однако исследование стало уникальным благодаря возможности наблюдать процесс эволюции в реальном времени. Полученные данные подчеркивают, как физические различия способствуют сосуществованию двух видов в условиях ограниченных ресурсов.