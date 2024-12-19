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10:06, 19 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами иностранного производства в ЛНР

В ЛНР сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили схрон с иностранными боеприпасами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Росгвардия

Сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами иностранного производства на окраине одного из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тайник был оборудован в заброшенном строении. Внутри него находились более 3000 патронов различного калибра, ручные дымовые гранаты и взрывчатые вещества, произведенные за пределами России.

Все находки были переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы нашли схрон Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Уточнялось, что тайник находился в лесополосе на окраине села.

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