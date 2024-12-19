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21:31, 19 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ и спецслужбы занялись поиском соучастников убийства генерала Кириллова

ЦОС: ФСБ и спецслужбы Узбекистана ищут соучастников убийства генерала Кириллова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Global Look Press

Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Узбекистана занялись поиском возможных соучастников убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в Москве. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов», — уточнили в ЦОС. В ФСБ отметили, что спецслужбы Республики Узбекистан «оказывают все возможное содействие».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии впервые прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова. Он назвал произошедшее терактом, поскольку это убийство было совершено «способом, опасным для жизни многих».

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