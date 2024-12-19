Путин впервые прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Путин назвал терактом убийство генерал-лейтенанта Кириллова в Москве

Президент России Владимир Путин назвал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве терактом. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, впервые прокомментировав произошедшее с офицером, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос американского журналиста, глава государства поблагодарил его за то, что он назвал убийство Кириллова покушением. «Вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что украинские власти уже неоднократно совершали подобные преступления в отношении многих российских граждан. «И в Курской области, и на других территориях России. Убивали журналистов — ваших коллег», — сказал президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заказчики и организаторы подрыва Кириллова очевидны. Он также сообщил, что Путин глубоко соболезнует в связи со случившимся.

Взрыв, жертвами которого стали Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. В момент детонации прикрепленного к электросамокату устройства мужчины выходили из подъезда. По подозрению в совершении теракта задержали 29-летнего Ахмада Курбанова, который заявил, что «приехал в Москву по заданию украинских спецслужб».

