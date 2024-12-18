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13:36, 18 декабря 2024Силовые структуры

«Я приехал по заданию украинских спецслужб». Раскрыта личность подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

ФСБ показала допрос задержанного по делу об убийстве генерала Кириллова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

По подозрению в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова задержан 29-летний подозреваемый. Его имя установило агентство РИА Новости.

Подозреваемый признался, что совершил подрыв ради денег и европейского паспорта

Личные данные задержанного удалось установить с помощью анализа социальных сетей. В этом помогла видеозапись подозреваемого, которую ранее распространила Федеральная служба безопасности. В результате был найден аккаунт подозреваемого с личными фотографиями. Снимки мужчины в соцсетях совпали с кадрами ролика МВД. В частности, на изображениях совпадают родинки на лице.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Задержанного, предположительно, зовут Ахмад Курбанов. Ему 29 лет. По информации Shot, ранее мужчина уже бывал в Москве. До этого задержанный посещал столицу в 2015 году, после чего уехал в Узбекистан. В Москве он трудился в чайхане.

Задержанный рассказал о долгой подготовке к теракту

На упомянутом видео, опубликованном МВД, мужчина рассказал, что «приехал в Москву по заданию украинских спецслужб». Подготовка теракта, добавил он, заняла долгое время.

По его словам, он приобрел самокат и через несколько месяцев ему передали составляющие для самодельного взрывного устройства (СВУ). Подозреваемый отметил, что какое-то время ему понадобилось на сборку, после чего самокат с готовым СВУ разместили возле дома генерал-лейтенанта. Мужчина признался, что нажал кнопку активации СВУ, когда Кириллов вышел из дома.

Почему я это сделал? Для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт

подозреваемый в подрыва генерала Кириллова

Предполагаемого исполнителя и его помощника, который, предположительно, не знал о целях операции, задержали в Московской области. Одного из них сотрудники правоохранительных органов взяли в деревне Черное Балашихинского района.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как рассказали в МВД, 29-летний мигрант с российским гражданством и его помощник уже дали показания и сотрудничают со следователями. В ходе допроса были названы имена возможных заказчиков теракта.

В Кремле отреагировали на подрыв Кириллова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с утратой Кириллова и его помощника в результате теракта.

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Помимо этого пресс-секретарь российского лидера отметил эффективную работу московских следователей, расследующих дело. Он напомнил, что многие детали преступления стали известны утром 18 декабря, несмотря на то, что после взрыва прошло немного времени.

Также Песков назвал Киев заказчиком и организатором теракта, а также заявил о «продолжении борьбы с нацистским режимом». Он добавил, что подрыв Кириллова и его помощника доказывает правоту действий России в ходе специальной военной операции на Украине. «Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен», — резюмировал представитель Кремля.

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