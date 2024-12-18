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12:10, 18 декабря 2024Россия

Песков сообщил о соболезнованиях Путина в связи с гибелью Кириллова

Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Кириллова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Mikhail Metzel / Pool / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — сказал пресс-секретарь Путина.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

Исполнитель теракта на данный момент задержан и находится на допросе у следователей. Известно, что он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.

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