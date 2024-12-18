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10:55, 18 декабря 2024Силовые структуры

Задержанный за подрыв российского генерала рассказал о долгой подготовке теракта

Подготовка теракта против генерала Кириллова шла несколько месяцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Организатор теракта против российского генерала вел наблюдение с Украины в онлайн-режиме

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Подготовка теракта в отношении генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова шла несколько месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

На допросе задержанный за причастность к подрыву российского генерала гражданин Узбекистана рассказал о подготовке преступления. По его словам, после вербовки украинской спецслужбой он приехал в Москву и приобрел самокат. Затем несколько месяцев мужчина ждал компоненты взрывного устройства.

Получив их, он пригнал самокат к дому Кириллова, на котором была прикреплена бомба, а также каршеринговый автомобиль с видеокамерой, транслировавшей обстановку у дома в онлайн-режиме организатору теракта, находящемуся в Днепре.

За преступление исполнителю было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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