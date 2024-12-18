Организатор теракта против российского генерала вел наблюдение с Украины в онлайн-режиме

СК: видеонаблюдение за домом генерала Кириллова транслировалось в Днепр

Организатор теракта против генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова вел наблюдение за операцией в онлайн-режиме из Днепра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На допросе исполнитель преступления — 29-летний гражданин Узбекистана — рассказал, что арендовал каршеринговый автомобиль и установил в нем видеокамеру. Машину он припарковал у подъезда дома, где проживал генерал.

Видеоизображение с камеры транслировалось в онлайн-режиме организаторам теракта, находящимся в Днепре, отметили в СК. Как только Кириллов вместе с помощником вышли из подъезда на улицу, организатор теракта дистанционно привел в действие взрывное устройство, установленное исполнителем на самокате, который был им оставлен рядом с подъездом.

На допросе исполнитель также заявил, что был завербован украинской разведкой. По заданию он приехал в Москву, где получил самодельное взрывное устройство, которое прикрепил на электросамокате.

За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.