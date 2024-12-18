Песков назвал Киев заказчиком и организатором подрыва Кириллова

Пресс-секретарь Песков: заказчики и организаторы подрыва Кириллова очевидны

Заказчики и организаторы подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова очевидны, украинские власти не гнушаются террористическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — сказал представитель Кремля.

О том, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, стали жертвами взрыва, сообщалось утром 17 декабря. Теракт произошел на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

Исполнитель теракта на данный момент задержан и находится на допросе у следователей. Известно, что он дал признательные показания и заявил о вербовке украинской разведкой.