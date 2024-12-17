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14:30, 17 декабря 2024Силовые структуры

Момент подрыва генерал-лейтенанта Российской армии и его помощника попал на видео

Появилось видео подрыва генерал-лейтенанта ВС Кириллова на Рязанском проспекте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились подробности о помощнике взорванного в Москве генерала Российской армии

Момент подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника на Рязанском проспекте в Москве попал на видео. Запись в своем Telegram-канале публикует Baza.

На кадрах видно, как двое мужчин – предположительно, генерал-лейтенант и его помощник Илья Поликарпов – выходят из подъезда. В этот момент раздается взрыв.

Уточняется, что видео могло быть снято из каршерингового автомобиля.

Взрыв около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел утром во вторник, 17 декабря. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям о расправе, теракте и незаконном обороте оружия.

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