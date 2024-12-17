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13:24, 17 декабря 2024Силовые структуры

Появились подробности о помощнике взорванного в Москве генерала Российской армии

Вместе с генералом Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Поликарпов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Вместе с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорем Кирилловым был взорван его помощник Илья Поликарпов. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила его вдова Наталья.

«Илья был большим патриотом и любил свою Родину», — заявила она. У пары остались двое маленьких детей в возрасте 8 и 9 лет.

Взрыв около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел утром во вторник, 17 декабря. Ответственность за преступление уже взяла на себя Служба безопасности Украины.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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