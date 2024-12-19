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18:57, 19 декабря 2024Силовые структуры

Главу района в российском городе задержали за взятку

В Петербурге задержали главу Красносельского района Фадеенко за взятку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали главу Красносельского района Олега Фадеенко. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, под наблюдением правоохранителей Фадеенко передали взятку в шесть миллионов рублей. Это было вознаграждение за покровительство от охранной фирмы, выигравшей тендер. Сначала компания передала деньги посреднику — знакомому Фадеенко. Но посредника задержали, и он согласился под контролем силовиков передать миллионы дальше.

Чиновник уже признал вину. Сейчас его допрашивают.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

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