Главу района в российском городе задержали за взятку

В Петербурге задержали главу Красносельского района Фадеенко за взятку

В Санкт-Петербурге задержали главу Красносельского района Олега Фадеенко. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, под наблюдением правоохранителей Фадеенко передали взятку в шесть миллионов рублей. Это было вознаграждение за покровительство от охранной фирмы, выигравшей тендер. Сначала компания передала деньги посреднику — знакомому Фадеенко. Но посредника задержали, и он согласился под контролем силовиков передать миллионы дальше.

Чиновник уже признал вину. Сейчас его допрашивают.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.