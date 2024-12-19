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05:31, 19 декабря 2024Силовые структуры

Имущество экс-замминистра обороны Иванова могут передать в собственность государства

Имущество экс-замглавы МО Иванова могут передать в собственность государства
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Недвижимость, автомобили и другое имущество обвиняемого в коррупции бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут передать в собственность государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«В соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда данное имущество может быть конфисковано», — указано в решении суда о продлении ареста обвиняемого.

Обвинительный приговор по данной статье разрешает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, которое было добыто незаконным путем.

Ранее стало известно, что в деле бывшего замглавы Минобороны могут появиться новые эпизоды. Следствие установило, что он и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018-го по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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