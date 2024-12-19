Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 19 декабря 2024Силовые структуры

Избивший участника СВО россиянин получил два года колонии

В Александрове суд вынес приговор местному жителю, избившему участника СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Суд приговорил жителя Александрова Владимирской области к двум годам лишения свободы за избиение участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения группой лиц по предварительному сговору») и пунктам «г», «д» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 12 мая ночью один из обвиняемых у входа в клуб по малозначительному поводу спровоцировал конфликт с 43-летним военным. К завязавшейся потасовке присоединились двое несовершеннолетних, в том числе осужденный. Втроем они избили участника СВО, которого госпитализировали с травмами.

Двоих нападавших арестовали, третий подросток, участвовавший в конфликте, скрылся. Он объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест. Уголовное дело в отношении зачинщика конфликта рассматривается в Александровском городском суде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о праве ядерного удара по неядерной стране при одном условии

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      В Германии призвали выйти из Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше