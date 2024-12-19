Избивший участника СВО россиянин получил два года колонии

В Александрове суд вынес приговор местному жителю, избившему участника СВО

Суд приговорил жителя Александрова Владимирской области к двум годам лишения свободы за избиение участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения группой лиц по предварительному сговору») и пунктам «г», «д» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 12 мая ночью один из обвиняемых у входа в клуб по малозначительному поводу спровоцировал конфликт с 43-летним военным. К завязавшейся потасовке присоединились двое несовершеннолетних, в том числе осужденный. Втроем они избили участника СВО, которого госпитализировали с травмами.

Двоих нападавших арестовали, третий подросток, участвовавший в конфликте, скрылся. Он объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест. Уголовное дело в отношении зачинщика конфликта рассматривается в Александровском городском суде.

