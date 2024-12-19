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17:28, 19 декабря 2024Культура

Кадыров высказался об уехавших из России артистах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал направить доходы уехавших артистов на СВО
Андрей Шеньшаков
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил заморозить активы уехавших из страны артистов, высказавшихся против специальной военной операции (СВО). Об этом политик написал в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал один из вопросов, которые пришли в онлайн-формате на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

«Если обрубил концы с Россией, нужно помочь в этом и обрубить концы с нашей стороны. Объявить санкции, заморозить активы, направить доходы на нужды СВО, убрать из эфира. Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?» — заявил он.

Ранее стало известно, что звезду фильма «Зеленый слоник» признали иноагентом.

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