Кадыров высказался об уехавших из России артистах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил заморозить активы уехавших из страны артистов, высказавшихся против специальной военной операции (СВО). Об этом политик написал в своем официальном Telegram-канале.
Кадыров прокомментировал один из вопросов, которые пришли в онлайн-формате на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
«Если обрубил концы с Россией, нужно помочь в этом и обрубить концы с нашей стороны. Объявить санкции, заморозить активы, направить доходы на нужды СВО, убрать из эфира. Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?» — заявил он.
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