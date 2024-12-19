Кадыров высказался об уехавших из России артистах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал направить доходы уехавших артистов на СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил заморозить активы уехавших из страны артистов, высказавшихся против специальной военной операции (СВО). Об этом политик написал в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал один из вопросов, которые пришли в онлайн-формате на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

«Если обрубил концы с Россией, нужно помочь в этом и обрубить концы с нашей стороны. Объявить санкции, заморозить активы, направить доходы на нужды СВО, убрать из эфира. Если не любишь Родину, почему она должна любить тебя?» — заявил он.

Ранее стало известно, что звезду фильма «Зеленый слоник» признали иноагентом.