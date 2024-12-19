Кинолог назвал три лучшие породы собак

Кинолог из Великобритании назвал лабрадор-ретриверов королями собак

Кинолог из Великобритании назвал три лучше, на его взгляд, породы собак. На его пост в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mirror.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписано более 900 тысяч человек. На первое место в своем списке он поставил лабрадор-ретривера. Атертон назвал эту породу «королем собак» и заявил, что, если бы ему пришлось выбирать, какой собакой владеть до конца дней, он выбрал бы именно такую.

На второе место кинолог поставил итальянскую породу кане-корсо, предками которых считаются неаполитанские мастифы. «Я люблю мастифов. Они, определенно, не подходят для владельцев-новичков и не годятся в качестве семейной собаки, как лабрадоры. Но с ними устанавливается совершенно уникальная связь. Кроме того, их охранные качества мне очень нравятся», — объяснил Атертон.

При этом кинолог отметил, что у пород, произошедших от мастифов, часто наблюдаются проблемы со здоровьем и у него было несколько подобных собак, которых не стало в очень молодом возрасте.

На третье место в своем рейтинге Атертон поставил немецких овчарок. Он назвал эту породу универсальной и добавил, что они не только замечательные домашние питомцы, но и отличные защитники.

Ранее Атертон назвал идеальную породу собак для семей с детьми. Эта порода, по его словам, может стать идеальной заменой лабрадора.

