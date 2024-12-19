Компанию Безоса обвинили в ненасытной жадности

Reuters: компания Amazon столкнулась с крупнейшей забастовкой

Работники семи объектов компании Amazon в США покинули рабочие места и присоединились к крупнейшей забастовке, цель которой — заставить ретейлера начать переговоры о заключении контракта с профсоюзом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о работниках складов в таких городах, как Нью-Йорк, Атланта и Сан-Франциско. Как заявил генеральный директор Международного братства водителей грузовиков Шон О'Брайен, «если ваша посылка задерживается во время праздников, вы можете винить в этом ненасытную жадность Amazon». По его словам, у ретейлера было время, чтобы сесть за стол переговоров, но его руководство проигнорировало требования работников.

В то же время компания заявила, что забастовка не окажет серьезного влияния на ее работу, так как профсоюзы представляют лишь около процента от всей рабочей силы Amazon. Кроме того, представитель компании сообщил, что водители грузовиков «намеренно вводили общественность в заблуждение» и «угрожали, запугивали и пытались принудить» сотрудников и сторонних водителей присоединиться к ним. Amazon подчеркивает, что предпочитает прямые отношения с работниками.

Эксперты полагают, что Amazon вряд ли пойдет на переговоры, так как это может создать прецедент.

Ранее сообщалось, что в начале ноября основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос заработал в общей сложности более трех миллиардов долларов на продаже крупного пакета ценных бумаг своей компании. Отмечается, что Безос пошел на это после того, как биржевая стоимость ценных бумаг компании дошла до исторического максимума.