Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 19 декабря 2024Экономика

Компанию Безоса обвинили в ненасытной жадности

Reuters: компания Amazon столкнулась с крупнейшей забастовкой
Кирилл Луцюк

Фото: Soren Larson / Reuters

Работники семи объектов компании Amazon в США покинули рабочие места и присоединились к крупнейшей забастовке, цель которой — заставить ретейлера начать переговоры о заключении контракта с профсоюзом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о работниках складов в таких городах, как Нью-Йорк, Атланта и Сан-Франциско. Как заявил генеральный директор Международного братства водителей грузовиков Шон О'Брайен, «если ваша посылка задерживается во время праздников, вы можете винить в этом ненасытную жадность Amazon». По его словам, у ретейлера было время, чтобы сесть за стол переговоров, но его руководство проигнорировало требования работников.

В то же время компания заявила, что забастовка не окажет серьезного влияния на ее работу, так как профсоюзы представляют лишь около процента от всей рабочей силы Amazon. Кроме того, представитель компании сообщил, что водители грузовиков «намеренно вводили общественность в заблуждение» и «угрожали, запугивали и пытались принудить» сотрудников и сторонних водителей присоединиться к ним. Amazon подчеркивает, что предпочитает прямые отношения с работниками.

Материалы по теме:
«Шут, гений, провокатор и хам» Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?
«Шут, гений, провокатор и хам»Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?
11 февраля 2024
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023

Эксперты полагают, что Amazon вряд ли пойдет на переговоры, так как это может создать прецедент.

Ранее сообщалось, что в начале ноября основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос заработал в общей сложности более трех миллиардов долларов на продаже крупного пакета ценных бумаг своей компании. Отмечается, что Безос пошел на это после того, как биржевая стоимость ценных бумаг компании дошла до исторического максимума.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал условие для начала переговоров с Зеленским. Что требуется от президента Украины?

      Сукачев оценил предложение запретить иностранную музыку

      Путин порассуждал о своих действиях в случае возвращения в февраль 2022 года

      Путин поддержал идею создания «единого окна» для вынужденных переселенцев из приграничья

      Путин высказался о приглашенных странах Запада на День Победы

      Путин заявил о начале СВО «без особой подготовки»

      В Telegram-каналах пропала трансляция прямой линии с Путиным

      ВСУ ударили по трем городам в Запорожской области

      Путин перестал смеяться

      Путин призвал не осуждать Байдена из-за одной ситуации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше