Кристина Агилера обнажила грудь в честь 44-летия

Американская певица Кристина Агилера поделилась откровенным снимком в честь 44-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом фото поп-исполнительница запечатлена в кожаных мини-шортах и открытых туфлях на шпильке. Также она позировала перед камерой с пышной прической, ярким макияжем и в кепи, прикрыв рукой обнаженную грудь. «Костюм на день рождения. 44», — подписала знаменитость пост, который набрал 260 тысяч лайков.

Поклонники оценили съемку звезды в комментариях. «44 года красоты», «С днем рождения, королева!», «Исключительная женщина», «Икона», «Тебе как будто снова 25», — высказывались они.

В ноябре Кристина Агилера похвасталась перед папарацци фигурой после похудения. Тогда певица пришла без штанов на открытие флагманского магазина модного бренда H&M в Нью-Йорке.