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10:09, 19 декабря 2024Наука и техника

Микропластик связали с раком и воспалением легких

Environmental Science & Technology: микропластик вызывает рак и болезни легких
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SIVStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что микропластики, образующиеся из покрышек и разлагающегося мусора, загрязняют воздух и могут вызывать респираторные и другие заболевания. Работа, основанная на метаанализе около 3000 исследований, опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

Микропластики представляют собой частицы размером менее 5 миллиметров, которые широко распространены в окружающей среде. Основным источником их появления в воздухе является трение покрышек о дорожное покрытие. Эти частицы относятся к типу твердых загрязнителей воздуха, известных своей способностью вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак легких и толстой кишки, а также воспаление легких.

Для исследования был проведен систематический обзор данных о воздействии микропластика с использованием стандартных методов, утвержденных Национальной академией наук. Это позволило авторам обобщить результаты экспериментов, большинство из которых были проведены на животных, и выявить потенциальные угрозы для здоровья человека, связанные с вдыханием микропластиков.

В обзоре указывается на связь микропластиков с проблемами репродуктивного здоровья, включая мужское и женское бесплодие, а также с нарушением работы легких. Производство пластика во всем мире уже достигает 460 миллионов метрических тонн в год, и этот объем, по прогнозам, удвоится к середине века, что указывает на растущую угрозу загрязнения.

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