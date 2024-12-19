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18:15, 19 декабря 2024Экономика

Москва встала в девятибалльные пробки

Пробки в Москве вечером 19 декабря достигли девяти баллов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пробки в Москве вечером в четверг, 19 декабря, достигли 9 из 10 баллов. О ситуации в столице сообщает ТАСС.

Транспорт движется по городу в снегопад медленно, движение затрудняет гололедица на дорогах. Сильнее всего в пробки в столице встали на центральных улицах и набережных, вылетных магистралях и большей части МКАД. Помимо этого, скорость автомобильного потока ниже обычной на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах. Уточняется также, что несколько улиц в районе Гостиного Двора в центре города были перекрыты в связи с проведением прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Помимо этого, в Москве наблюдается потепление: менее чем за семь часов показатели столбиков термометров выросли с минус 20 до минус 9 градусов. В пятницу, 20 декабря, синоптики прогнозируют плюс два градуса.

Ранее в этот же день стало известно, что желтую Калининско-Солнцевскую линию московского метро могут продлить на еще одну станцию.

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