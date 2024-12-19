Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:05, 19 декабря 2024Экономика

В Москве сообщили о появлении новой станции метро

Желтую ветку московского метро могут продлить на еще одну станцию
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ

Желтую Калининско-Солнцевскую линию московского метро могут продлить на еще одну станцию. О ее возможном появлении рассказали в Telegram-канале «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По информации источника, после конечной на данный момент станции «Аэропорт Внуково» может появиться новая, под названием «Экспо», однако соответствующие планы пока не утверждены.

В начале недели в интернете опубликовали схему продления Бирюлевской линии в Новую Москву. «Если верить документу, ветка пройдет до территории «Экспо» южнее от аэропорта Внуково. Там же обозначена пересадка на Солнцевскую линию», — сказано в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году. Речь идет о станциях «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по российскому комбинату ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Минобороны рассказали, как отражали атаку

      В России появятся меры для предотвращения крушения нефтетанкеров

      В Белоруссии приостановили работу второго энергоблока БелАЭС

      Пашинян опроверг намерение Армении нападать на Азербайджан

      В российском регионе осудили депутата за избиение водителя во время дорожного конфликта

      Путин дал оценку системам ПВО в Киеве

      Бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки, взорвался и попал на видео

      В ЕС официально увязали разморозку российских активов с «компенсацией убытков» Украины

      Россияне пожаловались на затопленные нечистотами дворы

      Зеленский оскорбительно ответил на идею провести эксперимент с Орешником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше