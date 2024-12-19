В Москве сообщили о появлении новой станции метро

Желтую ветку московского метро могут продлить на еще одну станцию

Желтую Калининско-Солнцевскую линию московского метро могут продлить на еще одну станцию. О ее возможном появлении рассказали в Telegram-канале «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По информации источника, после конечной на данный момент станции «Аэропорт Внуково» может появиться новая, под названием «Экспо», однако соответствующие планы пока не утверждены.

В начале недели в интернете опубликовали схему продления Бирюлевской линии в Новую Москву. «Если верить документу, ветка пройдет до территории «Экспо» южнее от аэропорта Внуково. Там же обозначена пересадка на Солнцевскую линию», — сказано в публикации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году. Речь идет о станциях «Корниловская», «Новомосковская» и «Коммунарка».