Москвичей предупредили об аномальных выходных

Синоптик Позднякова: в выходные погода в Москве будет аномально теплой

Выходные, 21 и 22 декабря, в Москве будут теплее климатической нормы. Об аномальной погоде предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

Синоптик рассказала, что в сторону столичного региона с запада движутся облака теплого атмосферного фронта. Переход к теплу сопроводит снег разной интенсивности — в ночь на 20 декабря в столице и области ожидается гололед. Днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов Цельсия.

В выходные Позднякова не ожидает осадков, но температура воздуха продолжит расти. В субботу, 21 декабря, в столице прогнозируется около нуля градусов Цельсия, а в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Эти значения на 4 градуса превышают климатическую норму, подчеркнула метеоролог. В воскресенье, 22 декабря, ожидается похожая погода, но уже будет намечаться легкий мороз.

«Температура воздуха и в начале последней декады декабря будет выше климатической нормы, то есть пик морозов у нас пришелся как раз на сегодняшний день — на Николу Зимнего», — заключила Позднякова.

Ранее жители Москвы и Подмосковья заметили редкое явление — световые столбы в небе. Они возникают, когда естественный или искусственный свет отражается от плоских кристаллов льда в воздухе вблизи поверхности Земли.