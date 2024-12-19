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13:55, 19 декабря 2024Экономика

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин: Москва — один из крупнейших и лучших мегаполисов мира
Виктория Клабукова
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Москва занимает лидирующие позиции среди мировых мегаполисов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы гордимся Москвой. Это один из крупнейших и лучших мегаполисов мира», — констатировал глава страны. Достижения Москвы Путин отметил, рассуждая о поразительных темпах развития столицы Республики Татарстан. «Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Это, без всякого преувеличения считаю, один из лучших городов Европы. Знаете, с удовольствием это говорю», — подчеркнул президент. По воспоминаниям Путина, лишь несколько лет назад на окраине города располагались «землянки», но с тех пор Казань радикально изменилась и в октябре 2024 года смогла принять у себя саммит БРИКС.

Путин выразил восхищение менталитетом татарского народа. Особое внимание он уделил толерантности местного населения, благодаря которому в республике мирно сосуществуют граждане разных культур и конфессий. В этом президент увидел сходство Татарстана с духом международной организации БРИКС. В соответствии с регламентом участники объединения принимают решения лишь на основе консенсуса, преследуя единственный интерес — общее экономическое развитие.

Ранее Путин прокомментировал перевод некоторых федеральных органов власти и крупных компаний в регионы. Глава страны напомнил, что император Петр I, раздумывая о переносе российской столицы из Москвы, выбирал между Санкт-Петербургом и Таганрогом. А в данный момент ключевые органы судебной власти располагаются именно в Северной столице, что в некотором роде равняет ее с Москвой.

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