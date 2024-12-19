Путин рассказал о столице России в Таганроге

Путин: Петр I хотел сделать столицей России Таганрог

Президент России Владимир Путин высказался о столице России в Таганроге во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, российский император Петр I, планируя перенос столицы из Москвы, выбирал между Таганрогом и Санкт-Петербургом. Так Путин прокомментировал перевод некоторых федеральных органов власти и крупных компаний в регионы, в том числе информацию о переезде в Красноярск головного офиса компании «Русгидро». В настоящее время судебная власть сосредотачивается в Санкт-Петербурге, что придает ему функции столичного города, добавил президент.

Ранее Путин заявил, что в России можно думать о создании третьей столицы в азиатской части страны, если подготовить для этого привлекательные условия. «Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», — отметил глава государства.