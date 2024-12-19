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20:26, 19 декабря 2024Культура

Муцениеце познакомила свою дочь от Прилучного с новым бойфрендом

Агата Муцениеце пришла на день рождения отца Петра Дранги со своей дочерью
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце познакомила свою дочь со своим новым возлюбленным, певцом Петром Дрангой. Видео и фото с дня рождения отца артиста пара опубликовала на своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Торжество прошло в семейном кругу в одном из ресторанов Москвы. На день рождения отца своего бойфренда Агата пришла вместе со своей дочерью от Павла Прилучного Мией. После празднования они с Дрангой вместе пошли на прогулку по центру столицы.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце раскрыла свои планы на 2025 год. Артистка отметила, что 2024 год был для нее «прекрасным».

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