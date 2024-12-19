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08:29, 19 декабря 2024Силовые структуры

Мужчина распространял дискредитирующие Российскую армию сведения и был осужден

Суд дал жителю Комсомольска-на-Амуре 6,5 года колонии за дискредитацию ВС России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Комсомольский городской суд Хабаровского края приговорил к 6,5 года колонии местного жителя, который распространял в социальных сетях дискредитирующие Российскую армию сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Как установил суд, мужчина 1965 года рождения негативно относился к специальной военной операции и призывал людей ей воспрепятствовать. Кроме того, на личной странице в соцсети он размещал видеоролики с ложной информацией об объявлении в России всеобщей мобилизации по причине утраты Вооруженными силами (ВС) РФ занятых позиций, а также об издании российским МВД ведомственного акта об отмене выдачи паспортов из-за чипирования населения.

Жителя Комсомольска-на-Амуре признали виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») УК РФ. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, на 3,5 года.

Ранее сотрудники силовых структур задержали безработного жителя Абаза, подозреваемого в финансировании Вооруженных сил Украины.

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