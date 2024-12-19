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14:21, 19 декабря 2024Бывший СССР

На Украине десятки тысяч граждан получили отказ на выезд из страны

Госпогранслужба Украины: за год 55 тысяч граждан получили отказ в выезде
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

С начала 2024 года 55 тысяч граждан Украины получили отказ в выезде из страны. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает «Страна.ua».

Демченко также сообщил, что преимущественно отказ в выезде за границу получали военнообязанные мужчины. При этом выехали с Украины за неполный год 3,2 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев надеется вернуть всех украинских беженцев из Германии как можно скорее. Он добавил, что Киев договорился с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решение, как мы можем вернуть всех украинцев.

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