Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 12 декабря 2024Бывший СССР

На Украине захотели вернуть беженцев из Германии

Премьер Украины Шмыгаль: Киев надеется вернуть беженцев из Германии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Markus Schreiber / AP

Киев надеется вернуть всех украинских беженцев из Германии как можно скорее. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Euronews.

«Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решение, как мы можем вернуть всех украинцев как можно быстрее», — заявил глава украинского правительства.

Он добавил, что уехавшие граждане нужны Украине «как можно скорее».

Ранее глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт сообщил, что большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают вариант возвращения на Украину. Глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось после начала конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

      У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

      Американской разведке поручили оценить риски поражения Украины

      Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

      В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

      «Аэрофлот» приготовился к поставкам российских самолетов с 2026 года

      США введут в эксплуатацию спутники для наблюдения за российскими космическими аппаратами

      Трампа призвали ускорить доставку военной помощи для Украины ради достижения мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше