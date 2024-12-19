На Украине заявили о продвижении Армии России в Курахово

«Страна.ua»: ВС России продвинулись в Курахово, вытеснив ВСУ к окраинам

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись в Курахово. Об этом сообщает издание «Страна.ua», со ссылкой на украинский аналитический центр Deep State.

«Почти весь город теперь указан под контролем РФ или в серой зоне. Присутствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) указано только на дальних западных окраинах», — указано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, ВС России полностью взяли под контроль населенный пункт Успеновка и закрыли «мешок» к югу от Курахово.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово. По его словам, освобождение населенного пункта является «делом времени», а ситуация стала критической для ВСУ.