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19:05, 19 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении Армии России в Курахово

«Страна.ua»: ВС России продвинулись в Курахово, вытеснив ВСУ к окраинам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись в Курахово. Об этом сообщает издание «Страна.ua», со ссылкой на украинский аналитический центр Deep State.

«Почти весь город теперь указан под контролем РФ или в серой зоне. Присутствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) указано только на дальних западных окраинах», — указано в сообщении.

Отмечается, что, помимо этого, ВС России полностью взяли под контроль населенный пункт Успеновка и закрыли «мешок» к югу от Курахово.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово. По его словам, освобождение населенного пункта является «делом времени», а ситуация стала критической для ВСУ.

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