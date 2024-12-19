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06:10, 19 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин сообщил о продвижении ВС России в направлении Дзержинска и Красноармейска

Глава ДНР Пушилин: ВС России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, с направления которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по Горловке. Об этом сообщил РИА Новости глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В частности, большинство высоток в городе находятся под российским контролем, отметил он. Пушилин также указал на прогресс у Красноармейска (украинское название города — Покровск) и Димитрова. Глава ДНР подчеркнул, что Российская армия ведет тяжелую работу по всем направлениям фронта.

Ранее Денис Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово. По его словам, освобождение населенного пункта является «делом времени». Он добавил, что ситуация в Курахово стала критической для ВСУ.

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