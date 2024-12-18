Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово

Пушилин назвал делом времени освобождение Курахово в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово. Он рассказал РИА Новости, что освобождение населенного пункта является «делом времени».

«Освобождение Курахово, можно сказать, дело времени, но форсировать события, конечно, нельзя», — уточнил он, добавив, что российские военные «спокойно делают свое дело».

Пушилин также отметил, что ситуация в Курахово для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала критической.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о начале зачистки российскими военными населенного пункта под Курахово. По его словам, речь идет о селе Константинопольское.