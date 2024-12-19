Начато расследование после расстрела жителей курского села у колодца

СК возбудил дело против военных ВСУ за убийство жителей курского села Плехово

Начало событий в новости Украинские военные расстреляли жителей курского села у колодца

Военные следователи приступили к поиску украинских военных, причастных к расстрелу жителей курского села Плехово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Действия участников украинских военизированных групп и наемнических формирований против мирного населения Курской области квалифицировано по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным следствия, 7 декабря украинские военные в селе Плехово открыли стрельбу по четырем местным жителям, набиравшим питьевую воду из колодца. Еще одного они застрелили возле жилого дома. Затем они заминировали улицы села противопехотными минами, в результате взрыва трое жителей получили ранения.