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18:45, 19 декабря 2024Силовые структуры

Начато расследование после расстрела жителей курского села у колодца

СК возбудил дело против военных ВСУ за убийство жителей курского села Плехово
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Украинские военные расстреляли жителей курского села у колодца

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военные следователи приступили к поиску украинских военных, причастных к расстрелу жителей курского села Плехово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Действия участников украинских военизированных групп и наемнических формирований против мирного населения Курской области квалифицировано по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным следствия, 7 декабря украинские военные в селе Плехово открыли стрельбу по четырем местным жителям, набиравшим питьевую воду из колодца. Еще одного они застрелили возле жилого дома. Затем они заминировали улицы села противопехотными минами, в результате взрыва трое жителей получили ранения.

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