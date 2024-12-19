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13:48, 19 декабря 2024Силовые структуры

Украинские военные расстреляли жителей курского села у колодца

СК: ВСУ убили 4 жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные расстреляли четырех жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Преступление было совершено еще 7 декабря. После убийства сельчан у колодца украинские военнослужащие и наемники застрелили еще одного жителя возле дома. Затем они заминировали улицы села Плехово противопехотными минами, в результате взрыва трое жителей получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). В ходе расследования будут установлены виновные, их привлекут к уголовной ответственности.

10 декабря наемник из Новой Зеландии Джордан О`Брайен был приговорен к 14 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины.

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