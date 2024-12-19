Названы города с лучшими отелями

OneTwoTrip: лучшие отели мира находятся в Шэньчжене, Самарканде и Дохе

Лучшие отели мира, по мнению туристов, находятся в Шэньчжене, Самарканде, Дохе и Ереване. Списком поделились аналитики онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip, которые назвали города, где гостиницы в 2024 году заслужили высочайших баллов, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Лучшие отели по расположению находятся в китайском мегаполисе Шэньчжень. Их средняя оценка составила 9,7 балла из 10. Гости оценили хороший вид из окон номеров на город и близость к достопримечательностям.

Соотношение цены и качества больше всего устроило туристов, которые останавливались в отелях узбекского Самарканда. Они поставили местным гостиницам 9,2 из 10 баллов. Путешественникам понравились их атмосфера и высокий уровень сервиса.

Работа персонала лучше всего в отелях столицы Катара Дохи, отметили эксперты. Там средний балл за этот критерий составил рекордные 9,9 из 10. А самые комфортабельные гостиницы, по мнению туристов, расположены в столице Армении Ереване: они набрали 8,8 балла из 10. Гости признались, что чувствовали себя там как дома благодаря доброжелательному персоналу и уютным интерьерам.

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