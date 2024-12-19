Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 19 декабря 2024Путешествия

Названы города с лучшими отелями

OneTwoTrip: лучшие отели мира находятся в Шэньчжене, Самарканде и Дохе
Алина Черненко

Фото: Visit Qatar / Unsplash

Лучшие отели мира, по мнению туристов, находятся в Шэньчжене, Самарканде, Дохе и Ереване. Списком поделились аналитики онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip, которые назвали города, где гостиницы в 2024 году заслужили высочайших баллов, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Лучшие отели по расположению находятся в китайском мегаполисе Шэньчжень. Их средняя оценка составила 9,7 балла из 10. Гости оценили хороший вид из окон номеров на город и близость к достопримечательностям.

Материалы по теме:
Как выбрать отель и не испортить отпуск? Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
Как выбрать отель и не испортить отпуск?Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
7 августа 2023
Куда поехать отдыхать зимой в 2024-2025 году? Лучшие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать отдыхать зимой в 2024-2025 году?Лучшие направления для отдыха в России и за границей
17 октября 2024

Соотношение цены и качества больше всего устроило туристов, которые останавливались в отелях узбекского Самарканда. Они поставили местным гостиницам 9,2 из 10 баллов. Путешественникам понравились их атмосфера и высокий уровень сервиса.

Работа персонала лучше всего в отелях столицы Катара Дохи, отметили эксперты. Там средний балл за этот критерий составил рекордные 9,9 из 10. А самые комфортабельные гостиницы, по мнению туристов, расположены в столице Армении Ереване: они набрали 8,8 балла из 10. Гости признались, что чувствовали себя там как дома благодаря доброжелательному персоналу и уютным интерьерам.

Ранее россияне назвали города, где хотели бы провести новогоднюю ночь. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Адлер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

      Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями

      Пожаловавшаяся Путину на отсутствие талонов в поликлинике россиянка решила проблему сама

      Банк Англии не стал снижать базовую ставку на фоне ускорения роста цен

      Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами

      В Абхазии началось заседание Совбеза после стрельбы в парламенте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше