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09:34, 19 декабря 2024Экономика

Названы регионы России с самыми высокими ценами на продукты для новогоднего стола

Аналитик Зобов: дороже всего в РФ накрыть новогодний стол на Чукотке и Камчатке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В 2024 году дороже всего в России накрыть новогодний стол будет жителям Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Об этом заявил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов. Его слова приводит ТАСС.

Стандартный набор продуктов к новогоднему столу на Чукотке, согласно подсчетам эксперта, будет стоить в среднем 16 тысяч рублей. Жителям Камчатки, в свою очередь, придется выложить на эти цели порядка 13,2 тысячи, а россиянам из Магаданской области — около 12 тысяч. В Москве показатель составит в среднем в районе 10 тысяч рублей, уточнил Зобов.

В целом по стране усредненный набор продуктов к праздничному столу в 2024 году подорожает в среднем на 13,5 процента и составит около 9140 рублей при расчете на семью из четырех человек, добавила доктор экономических наук Виктория Бондаренко. Для сравнения: в прошлом году показатель находился на уровне в 8050 рублей. На фоне усиления инфляционного давления она посоветовала россиянам закупать продукты длительного срока хранения заранее.

Ранее эксперты компании Simple Wine сообщили, что на новогодние праздники средние траты россиян на алкоголь составят примерно 3,7 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом расходы граждан на эти цели увеличатся на семь процентов. В 2023 году показатель составлял в среднем 3510 рублей.

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