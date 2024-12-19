Названы траты россиян на алкоголь к Новому году

Simple Wine: россияне тратят на алкоголь к Новому году 3,7 тысячи рублей

Россияне в среднем тратят на алкоголь к Новому году 3,7 тысячи рублей. Объем трат назвали эксперты Simple Wine, их цитируют РИА Новости.

За год расходы на покупку горячительных напитков выросли на семь процентов — с 3510 до 3744 рублей. Как показал опрос, мужчины тратят на спиртное больше — 4,1 против 3,4 тысячи рублей.

Больше всех расходуют на покупку алкоголя молодежь в возрасте 20-25 лет — их средние траты составляют 5,4 тысячи. Россияне в возрасте 25-50 лет на спиртные напитки для новогоднего стола выделят порядка 3,8 тысячи, а покупатели старше 55 — 2,7 тысячи рублей.

С начала 2024 года розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,2 процента год к году. При этом розничные продажи игристых вин выросли на 10,5 процента и составили 18,1 миллиона декалитров. Продажи водки увеличились на 0,7 процента, а коньяка — на три процента.

Правительство России рассматривает возможность запрета скидок на алкогольные напитки. Профильным ведомствам (Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, а также Минфин и Минсельхоз) поручено проанализировать применение скидок на спиртное. «Подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок людям, покупающим спиртное для личных нужд», — говорится в документе. Инициативу будут обдумывать до середины апреля следующего года.