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09:04, 19 декабря 2024Наука и техника

Обнаружено несоответствие общепринятой модели формирования планет

Astrophysical Journal Letters: текущая модель формирования планет сомнительна
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ESO/A. Müller et al / phys.org

Группа астрофизиков под руководством исследователей из Северо-Западного университета обнаружила, что состав атмосферы формирующейся экзопланеты может значительно отличаться от состава родительского диска газа и пыли. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

Ученые изучили систему PDS 70, где две молодые газовые гигантские экзопланеты, включая PDS 70b, формируются внутри окружающего их диска газа и пыли. Было установлено, что соотношение углерода и кислорода в атмосфере PDS 70b оказалось значительно ниже, чем в натальном диске. Этот результат ставит под сомнение текущую упрощенную модель, предполагавшую схожий химический состав планет и их дисков.

Для исследования использовались спектры света, излучаемого экзопланетой PDS 70b. Ученые определили содержание оксида углерода и воды в атмосфере PDS 70b и рассчитали соотношение углерода и кислорода. Сравнив эти данные с ранее измеренными характеристиками газа в диске, они выявили значительное несоответствие между этими параметрами. Это свидетельствует о том, что общепринятая модель формирования планет нуждается в пересмотре.

Исследователи предполагают два возможных объяснения этого несоответствия. Во-первых, планета могла начать формироваться до того, как диск обогатился углеродом. Во-вторых, планета могла накапливать твердые материалы, такие как лед и пыль, в дополнение к газам. Испарение этих твердых компонентов могло изменить химический состав, что объясняет низкую долю углерода в атмосфере.

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