Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:07, 19 декабря 2024Наука и техника

Обозначены сроки запуска реакторов атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

ТАСС: реакторы атомного крейсера «Адмирал Нахимов» запустят до конца года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Реакторы тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» планируют запустить до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, силовые установки начнут вырабатывать энергию в третьей декаде декабря. До этого нужно завершить операцию по размагничиванию корпуса крейсера.

Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что до конца ноября ТАРКР на несколько дней выйдет на испытания в море, но для этого будут «задействованы вспомогательные двигательные устройства», а не штатные атомные реакторы.

«Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью. Корабль, который находился в ремонте с 1999 года, могут передать флоту в 2025-м.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

      Опытная путешественница предостерегла туристов от нескольких покупок в дьюти-фри

      Имущество экс-замминистра обороны Иванова могут передать в собственность государства

      В ДНР высказались об ожиданиях от Трампа

      Названы самые продаваемые книги 2024 года в России

      В Финляндии конфисковали летевший в Россию частный самолет

      В Раде указали на странную деталь в словах МИД Швейцарии о саммите по Украине

      Огромный крокодил вынырнул из воды с женщиной в пасти

      В ЕС возмутились ситуацией с уязвимостью одного из регионов к атакам

      Раскрыты способы усилить ощущения во время секса и сделать оргазм ярче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше