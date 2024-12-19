ТАСС: реакторы атомного крейсера «Адмирал Нахимов» запустят до конца года

Реакторы тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» планируют запустить до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, силовые установки начнут вырабатывать энергию в третьей декаде декабря. До этого нужно завершить операцию по размагничиванию корпуса крейсера.

Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что до конца ноября ТАРКР на несколько дней выйдет на испытания в море, но для этого будут «задействованы вспомогательные двигательные устройства», а не штатные атомные реакторы.

«Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания осенью. Корабль, который находился в ремонте с 1999 года, могут передать флоту в 2025-м.