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06:24, 19 декабря 2024Россия

Один человек пострадал при атаке беспилотников в Ростовской области

Слюсарь: при атаке беспилотников под Ростовом один человек получил ранения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Один человек получил ранения из-за падения обломков украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Ростовская область подверглась массированной атаке. По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для этого более трех десятков дронов и три ракеты. «К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом», — написал он. Пострадавшему оказана необходимая помощь.

В ночь на четверг, 19 декабря, нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске подверглась атаке беспилотников. В результате произошедшего на территории завода начался пожар.

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