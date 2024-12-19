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02:51, 19 декабря 2024Россия

Власти Ростовской области подтвердили атаку беспилотников на нефтебазу

Врио губернатора Слюсарь подтвердил атаку БПЛА на нефтебазу в Новошахтинске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 19 декабря, нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске подверглась атаке беспилотников. Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в результате случившегося на территории завода начался пожар. На место происшествия выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее об ударе дронов по нефтебазе сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, беспилотники также направляются в сторону Таганрога и Батайска, по ним работает ПВО.

В конце ноября сообщалось о пожаре на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области. Тогда регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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