Власти Ростовской области подтвердили атаку беспилотников на нефтебазу

Врио губернатора Слюсарь подтвердил атаку БПЛА на нефтебазу в Новошахтинске

В ночь на четверг, 19 декабря, нефтебаза «НЗНП» в Новошахтинске подверглась атаке беспилотников. Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в результате случившегося на территории завода начался пожар. На место происшествия выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее об ударе дронов по нефтебазе сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, беспилотники также направляются в сторону Таганрога и Батайска, по ним работает ПВО.

В конце ноября сообщалось о пожаре на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области. Тогда регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).