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20:32, 19 декабря 2024Силовые структуры

Переданная российскому чиновнику взятка в золотой коробке из-под виски попала на видео

СК показал видео задержания главы Красносельского района Петербурга Фадеенко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Переодетые в дворников силовики задержали главу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко с поличным. Оперативное видео задержания предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как правоохранители в одежде коммунальщиков подбегают к автомобилю, где находится чиновник. Они кладут его на землю, а в салоне находят золотую коробку из-под виски, откуда изымают пачки денег.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По предварительным данным следствия, 19 декабря он получил три миллиона рублей в служебном кабинете администрации на улице Партизана Германа. Вознаграждение ему передал посредник от предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью, за содействие в заключении госконтрактов и общее покровительство.

В ближайшее время Фадеенко будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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