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20:04, 19 декабря 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами заметили неизвестные объекты в небе

Пилоты летевшего из Стамбула в Москву самолета заметили неизвестные шары в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестные объекты в небе во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 18 декабря на борту летевшего из Стамбула в Москву Boeing 737–800. Экипаж доложил о наблюдении связки шаров темного цвета с правой стороны от лайнера на высоте 1,1 тысячи метров.

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Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Внуково прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Инцидент случился в среду, 18 декабря, с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.

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