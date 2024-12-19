Пилоты самолета с россиянами заметили неизвестные объекты в небе

Пилоты летевшего из Стамбула в Москву самолета заметили неизвестные шары в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили неизвестные объекты в небе во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 18 декабря на борту летевшего из Стамбула в Москву Boeing 737–800. Экипаж доложил о наблюдении связки шаров темного цвета с правой стороны от лайнера на высоте 1,1 тысячи метров.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Внуково прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Инцидент случился в среду, 18 декабря, с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.