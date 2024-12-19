Посол России Клименко: Испании нужно отказаться от антироссийского курса

Испании необходимо отказаться от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского внешнеполитического курса. Об этом заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, только в этом случае Мадрид сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией. В настоящее время, отметил Клименко, двусторонние отношения находятся в своей низшей точке и переживают самый кризисный этап в современной истории.

Посол РФ подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. При этом он признал, что в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит.

Ранее Юрий Клименко заявил, что большинство испанцев выступают против гибридной войны, которую ведет НАТО в отношении России.