Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 19 декабря 2024Мир

Посол призвал Испанию отказаться от антироссийского курса

Посол России Клименко: Испании нужно отказаться от антироссийского курса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Medina / Reuters

Испании необходимо отказаться от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского внешнеполитического курса. Об этом заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, только в этом случае Мадрид сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией. В настоящее время, отметил Клименко, двусторонние отношения находятся в своей низшей точке и переживают самый кризисный этап в современной истории.

Посол РФ подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. При этом он признал, что в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит.

Ранее Юрий Клименко заявил, что большинство испанцев выступают против гибридной войны, которую ведет НАТО в отношении России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Окажет обратный эффект». В США оценили последствия убийства российского генерала для переговоров

      Россиянка получила удар дверью на входе в метро и упала замертво

      Стало известно о попытках Киева укрепить позиции у Кременной в ЛНР

      Россия рекордно сократит продажу электроэнергии в Китай

      Одна категория россиян получила персональные итоги года

      Лицеистов в российском городе эвакуировали по одной причине

      В Москве выпала алмазная пыль

      Названы траты россиян на алкоголь к Новому году

      Администрация Байдена окончательно определилась по вопросу членства Украины в НАТО

      Встречающаяся с молодыми мужчинами 64-летняя женщина назвала себя мечтой каждого парня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше